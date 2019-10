Giorgia Meloni stizzita con Enrico Mentana, la battuta su "Repubblica" scatena la reazione della leader FdI

Un momento di forte imbarazzo nel corso della Maratona di Enrico Mentana su La7 per le regionali in Umbria che hanno segnato il trionfo del centrodestra unito e la disfatta dei giallorossi in coalizione. In collegamento con Mitraglietta ci sono i due vincitori assoluti: Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Il primo a parlare è il leghista. Dopo qualche minuti, la linea passa alla leader di FdI. E Mentana, chiamandola in causa, afferma: "La parola ora alla Meloni, pre non passare da quello che maltratta le donne...". Evidente il riferimento del direttore alla querelle tra Meloni e Repubblica, con la prima che ha querelato Francesco Merlo per un violentissimo articolo tacciato di sessismo che la riguardava. Parole, quelle di Mentana, che non piacciono però alla Meloni: "Direttore, la prego non banalizzi. Non me lo merito". Palpabile l'imbarazzo. Ma non è finita. Perché a quel punto rinnova l'appuntamento con Mentana alle 2, ma si inserisce ancora la Meloni: "Direttore, io non ci sarò. Ho la fila di collegamenti...". La vendetta è servita.

Nel video (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) la Meloni commenta il trionfo del centrodestra in Umbria