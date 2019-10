Regionali Umbria, Matteo Salvini: "Governo di abusivi, ci pensino già da stanotte. Impresa storica"

Vince, stravince Donatella Tesei: 57,5% alle regionali in Umbria, i giallorossi fermi al 5,8 per cento. Un trionfo firmato Matteo Salvini e Lega, che prendono più del 37 per cento. Una clamorosa rivincita per il leader della Lega, in attesa che arrivi quella su scala nazionale. E non a caso, proprio su quello Salvini ha subito picchiato durissimo: "Sono felice. Ad occhio abbiamo fatto un'impresa storica. Sono felice, stiamo scrivendo una pagina di storia", aveva detto a caldissimo. Dunque, l'affondo contro l'esecutivo dell'inciucio: "Se la Lega dimostrasse di avere il doppio dei voti del Pd nella roccaforte rossa, qualcuno al governo dovrebbe ritenersi abusivo già stanotte". Parole che rimbombano nella testa di Giuseppe Conte. "Sia per il Pd che per il M5s - ha aggiunto il leader della Lega - questa è una lezione di democrazia, di onestà, di trasparenza". Dall'Umbria, una spallata al governo. Da Salvini altre cannonate. I giallorossi, ora, tremano davvero.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev