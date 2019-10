Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti per la prima volta insieme: al bar scordano il piddino

Per la prima volta la maggioranza al governo sembra unita, o quasi. A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale in Umbria, Luigi Di Maio, Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti si sono presentati insieme a Narni (Terni) per incontrare il candidato civico, Vincenzo Bianconi. Giù la maschera, prima volta insieme: ufficialmente coalizione. I tre, prima di sedersi in un bar della piazza centrale, hanno dato vita a un teatrino bizzarro: il premier e il leader dei Cinque Stelle si sono persi l'alleato dem. Un dettaglio commentato anche da Myrta Merlino, che un po' profetica, in diretta a L'Aria Che Tira, ha detto: "Comincia bene quest'alleanza".

E infatti gira voce che il trio, seduto di fronte a un caffè, abbia discusso anche della manovra. La legge di Bilancio sta mettendo zizzania all'interno del governo: da una parte Conte e il suo tetto ai contanti, dall'altra Di Maio contrario alla misura. In mezzo Zingaretti che fino ad ora ha avuto poco margine di parola. "C'è una propaganda che circola sulle nuove tasse. Nuove tasse sulle merendine? Falso. Nuove tasse sul gasolio, sulla benzina? Falso. Una nuova tassa sui contanti? Falso. Questa è una narrazione elettorale" si è apprestato a ribadire il premier bis anche se in molti all'interno dell'esecutivo non sono così convinti di aver raggiunto la quadra.