Alessia Morani ad Agorà attacca Matteo Salvini sull'omicidio di Roma: "Spregevole e barbarico"

Chiedere maggiore sicurezza, per Alessia Morani, è "spregevole" e "barbarico". Si parla dell'omicidio di Luca Sacchi a Roma e del dito puntato da Matteo Salvini contro il governo per i tagli alle forze dell'ordine. Il leghista chiede più sicurezza, lo fa dopo aver speso ovviamente parole di cordoglio per quanto accaduto, anche da Paolo Del Debbio, a Dritto e Rovescio. Ma alla Morani, ospite ad Agorà su Rai 3, questo non interessa. Parlando dell'omicidio di Roma, la piddina afferma: "Noi ci auguriamo che i due delinquenti vengano assicurati prestissimo alla giustizia, processati e condannati - premette -. Dopodiché la polemica politica di Salvini è spregevole, per come la vedo io, perché non ha più nemmeno rispetto per il dolore. E quando questo accade, vuol dire che si è superato il limite oltre il quale c'è la barbarie. E tra l'altro fa polemica su una bufala, ovvero i tagli alle forze dell'ordine. Io eviterei", conclude Alessia Morani.