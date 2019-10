Matteo Salvini, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, sottolinea la "soluzione pratica a favore degli anziani" adottata dalla Regione Lombardia governata dal leghista Attilio Fontana: "La Lombardia da quest'anno non fa pagare l'affitto agli anziani che nelle case popolari hanno sempre pagato regolarmente". Quindi il leader della Lega rilancia questo sistema a vantaggio degli anziani che "hanno sempre fatto il proprio dovere" e "che potrebbe essere adottato anche in altre regioni italiane". Insomma, a differenza di Beppe Grillo che agli anziani vuole togliere persino il diritto di votare, Matteo Salvini vuole premiarli con la possibilità di avere la casa popolare gratuita se in passato era sempre stata pagata regolarmente.