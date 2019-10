Giorgia Meloni interviene sull'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ammazzato a Roma da due rapinatori nel tentativo di difendere la sua fidanzata, in diretta da Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4. "Non si può morire così a 25 anni. Non voglio fare polemica ma è vero che in Italia l'impressione che si ha è che lo Stato piano piano stia indietreggiando", attacca la leader di Fratelli d'Italia. "Che lo Stato non si sia più in grado di controllare il territorio, che sia sempre meno in grado di farlo". E purtroppo, conclude, "ci sono spazi sempre più ampi in cui non si riesce a controllare".