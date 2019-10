Matteo Salvini a Un giorno da pecora con il mojito: "A cosa brindiamo", il gesto che fa impazzire Di Maio e Pd

Brinda alla vittoria alle regionali in Umbria con un mojito,in diretta, Matteo Salvini. Ospite di Un giorno da pecora su Rai Radio1, il leader della Lega non fa una piega di fronte alla divertente "provocazione" di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari e finisce a cantare Bandiera Rossonera invece che Bandiera Rossa.











Il mojito, spiega Salvini sorridendo, "è il cocktail meno indicato per me che non devo assumere zuccheri. E anche le patatine fritte, che sono salate, non mi fanno bene...". Non solo Umbria: "Guardiamo in avanti: all'Emilia Romagna, dove si voterà a gennaio!". Quando l'orchestrina della trasmissione inizia a suonare a tradimento l'inno comunista Bandiera rossa, Salvini ha solo accennato al testo, che ha subito trasformato a modo suo, da tifoso milanista, cantando Bandiera Rossonera, come i colori della sua squadra del cuore.



Elisa Isoardi, ospite della trasmissione qualche giorno fa, aveva rivelato di aver scoperto qualcosa sul telefono del suo ex che l'aveva fatta arrabbiare. "Sui miei telefoni ci sono tante cose di lavoro ma non trovate altro. Io ho una fidanzata alla volta: escludo che possa aver trovato sul mio telefonino la presenza di altre donne con cui avrei avuto relazioni". La Isoardi ha detto di averle anche spaccato dei telefonini per questo motivo... "Ma non è vero...Tra l'altro questo telefono ce l'ho da 7/8 anni". Ora, conclude Salvini, "sono felicemente al fianco di Francesca (Francesca Verdini, ndr)". Il matrimonio "non è in programma, lei è giovane e stiamo bene insieme". Nell'intimità "lei mi chiama Teo oppure amore, io amore".