Susanna Ceccardi si è presentata in aula al Parlamento europeo con una maglietta bianca e la scritta #stopterrorism per dire fortemente "No alla Turchia in Europa, ora e sempre". L'europarlamentare della Lega è intervenuta durante la discussione sulla situazione in Siria e ha attaccato l'alto commissario europeo. "Erdogan ricatta l'Europa con i terroristi detenuti nelle galere curde e minaccia di spalancare le frontiere dopo aver intascato dall'Europa 6 miliardi di euro. Questo è inaccettabile e l'Europa beffata, è silente e immobile con Federica Mogherini per la quale mi scuso da Italia. Chi non condanna è complice. No alla Turchia in Europa ora e per sempre".



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev