Giorgia Meloni in una intervista all'Agenzia Vista attacca il presidente del Consiglio: "Se Giuseppe Conte avesse un minimo di rispetto per la volontà e la sovranità popolare non farebbe il premier: si sarebbe già dimesso e sarebbe già andato a casa". Tuttavia, continua la leader di Fratelli d'Italia, "siamo in democrazia e anche il premier Conte dovrà fare i conti con i risultati delle elezioni regionali in Umbria, storica roccaforte di sinistra". "Se dovesse essere espugnata dal centrodestra", conclude la Meloni, "sarebbe un altro grande schiaffone a questi signori asserragliati nel palazzo dopo la manifestazione di sabato scorso"

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev