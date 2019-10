La battaglia leghista contro l'ingresso della Turchia nell'Unione Europea procede. Questa volta a far discutere è l'europarlamentare Angelo Ciocca, che ha ben pensato di lanciare tavolette di cioccolata (prettamente turche) in Aula: "Una volta la Turchia distribuiva il cioccolato per rabbonirvi ed entrare in Ue, ora distribuisce bombe e missili" spiega di fronte alla vicepresidente Mairead McGuinness.

"Vi continuo a dire no all'ingresso della Turchia in Europa, no ai soldi nostri destinati a loro. L'Ue non è stata in grado di governare le guerre economiche e commerciali, oggi ci accorgiamo che l'Europa finanzia queste guerre". Ciocca parla in nome di Antonio Megalizzi, il giornalista ucciso dai terroristi ai mercatini di Natale a Strasburgo: "Non basta dedicargli un aula del Parlamento, se poi si aiuta l'Isis. È una vergogna totale".