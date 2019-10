Non c'è solo Pietro Senaldi a mettere in difficoltà la grillina Carla Ruocco a DiMartedì. In collegamento con Giovanni Floris a La7 è Alan Friedman, giornalista americano che picchia duro su Quota 100: "Non crea lavoro, non aiuta le prossime generazioni, stiamo rubando ai nostri figli".











La grillina, molto vicina a Roberto Fico, difende però il governo, che ha blindato la riforma delle pensioni (voluta da Matteo Salvini, ma votata dal M5s pochi mesi fa) di fronte all'offensiva di Matteo Renzi e di Italia Viva: "È falso, mandare le persone in pensione crea turnover". Non basterà però convincere Friedman: occorre far deporre le armi agli ex Pd decisi ad andare al muro contro muro in Aula contro il governo da loro stessi sostenuto.