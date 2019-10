Daniela Santanchè e Debora Serracchiani, scontro in diretta ad Agorà sull'evasione fiscale

Scontro in diretta ad Agorà, su Rai tre, tra Daniela Santanchè e Debora Serracchiani. Le due deputate hanno una discussione molto accesa sul contante e sull'evasione fiscale: "Nessuno è obbligato a pagare con moneta elettronica, ci sono incentivi a chi paga con la moneta elettronica. Quest'anno per la prima volta non viene tagliato il fondo sanitario", dice la piddina trionfante. Ma la Pitonessa non è assolutamente d'accordo: "Ma cosa stai dicendo? Intanto noi al governo non ci siamo stati. Questo è un governo che non crede nel taglio delle tasse e nemmeno nella lotta all'evasione fiscale".