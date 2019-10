In studio a DiMartedì si parla, tra le tante cose, di Matteo Salvini, inchieste sulla Lega e Russiagate. In studio, tra gli altri, ci sono il magistrato Piercamillo Davigo, una delle menti del pool Mani Pulite, ed Elsa Fornero. Proprio l'ex ministra del Welfare picchia duro: "È inaccettabile che Salvini non risponda agli italiani".

L'editorialista del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro, però sottolinea l'effetto boomerang di certe inchieste, spesso a cavallo tra giustizia, scandalismo e scoop giornalisti destinati a finire nel nulla. "Quelle inchieste non tolgono il consenso a Salvini, chi lo vota continuerà a votarlo". Una amara presa d'atto (dal punto di vista del Fatto) che trova Davigo impassibile, ma che forse avrà fatto venire un travaso di bile al povero Marco Travaglio.