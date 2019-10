Matteo Salvini ha un sogno nel cassetto: "Vorrei fare il sindaco di Milano prima o poi". In una intervista a Serena Bortone in diretta ad Agorà, su Rai tre, il leader della Lega ha confessato che gli piacerebbe governare la sua città. "Prima mi piacerebbe tornare al governo per finire quello che abbiamo cominciato. Però ho smesso di fumare quindi conto di avere ancora qualche annetto".

La conduttrice chiede poi a Salvini se si è pentito di aver chiesto "pieni poteri" e l'ex ministro dell'Interno chiarisce una volta per tutte: "Intendevo nelle modalità previste dalla Costituzione, lo ridico facciamo votare gli italiani. Il senso è diamo la parola agli italiani e vediamo che governo vogliono se scelgono un Parlamento che non è ostaggio del Fico, del Toninelli, del Bonafede. E facciamo le cose che abbiamo promesso".