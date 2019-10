"Ci stanno prendendo per i fondelli". A DiMartedì da Giovanni Floris si parla di manovra e tra gli ospiti c'è Alessandro Sallusti. Il direttore del Giornale è molto critico nei confronti del governo e a sostegno delle proprie tesi impugna un argomento difficilmente contestabile: "Se i provvedimenti risolutivi urgenti vengono rimandati di mesi con la clausola del salvo intese, vuol dire che non sono così urgenti". Applauso negli studi di La7.





Sull'evasione fiscale e le manette per i "grandi" furbetti, Sallusti fa notare una cosa: "Se Facebook, Google e Amazon pagassero le tasse in maniera corretta senza usare espedienti per non pagare avremmo risolto il 50% del problema. Invece che prendersela con il barista che non emette lo scontrino rischia il carcere il governo non potrebbe chiamare Amazon e Facebook e dire avete 6 mesi per mettervi in regola sennò vi spegniamo, è facile fare la voce grossa col barista e chinare la testa di fronte ad Amazon".