In confusione totale. Luigi Di Maio è in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì e si lascia sfuggire una imbarazzante gaffe sulla maggioranza. "Siamo 3 forze politiche al governo". Floris resta interdetto: a M5s e Pd vanno aggiunti Italia Viva e LeU. Colto lo svarione del ministro degli Esteri, mette subito allo spiedo il capo politico grillino. Numeri alla mano, qualcosa non conta: "Siete 4, chi è che non conta: Renzi o Bersani?".







A onore di Di Maio, c'è da dire che nel variegato mondo del centrosinistra tra scissioni, rientri, partitini che nascono come funghi e muoiono ancor prima di venire battezzati delle urne è davvero difficile tenere il conto. Ma qui si parla di ministri e sottosegretari. Non basta la risata di Giggino per cancellare il lapsus: più che un governo, il Conte II sembra un circo dove c'è chi entra e chi esce di continuo.