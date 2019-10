"Il Reddito di cittadinanza non ha funzionato, perché si sono avute meno domande di quelle supposte". Il direttore di Libero Pietro Senaldi, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì, smonta pezzo per pezzo la misura-bandiera del Movimento 5 Stelle, approvata durante il governo Conte I e blindata da Luigi Di Maio anche nella nuova esperienza senza la Lega e con il Pd. In studio c'è la grillina Carla Ruocco, che scuote il capo e contesta le affermazioni di Senaldi, che però espone una verità lapalissiana: il reddito grillino "non è parametrato al costo della vita, al sud puoi vivere con il Reddito di cittadinanza, al Nord no".