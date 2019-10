Salgono nei sondaggi, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Ma quello di Nando Pagnoncelli per DiMartedì lancia un allarme da non sottovalutare a Matteo Salvini. La rivelazione di Tecnè per Quarto potere fotografava "l'effetto San Giovanni", con i partiti del centrodestra uniti in piazza e in crescita in blocco, quello per Giovanni Floris e La7 chiede che effetto ha fatto agli elettori vedere insieme sullo stesso palco Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi.

Per il 66% degli intervistati è stato "qualcosa di vecchio"", a fronte del 27% che ha interpretato l'evento come "qualcosa di nuovo". Il rischio insomma, è quello da cui il leader leghista cerca di fuggire da tempo: riproporre un centrodestra legato indissolubilmente agli schemi degli anni 90 e 2000, legato a filo doppio alla figura di Berlusconi e a varie esperienze di governo di alterne fortune. Il contrario, insomma, della "freschezza sovranista" a cui ambiscono il Capitano e la Meloni.