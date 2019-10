Giorgia Meloni sulla manovra: "Se l'Europa manda la lettera vuol dire che fa proprio schifo"

Ci va giù pesantissima Giorgia Meloni sulla lettera che Moscovici e Dombrovskis hanno inviato all'Italia: "Questa manovra fa schifo anche all'Ue che ha voluto questo governo". La leader di Fratelli d'Italia, a margine della conferenza stampa di presentazione di una mozione a tutela delle libere professioni, interviene così sulla legge di bilancio: "Sulla manovra c'è tantissima confusione. Cambia tutto ogni ora, ogni minuto, ogni secondo perché i galli che cantano in questo pollaio sono molti e molto attenti a se stessi. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane". Fratelli d'Italia, sostiene la Meloni, "porterà le sue proposte in aula e lo farà per dare una mano all'economia reale contro gente che di fatto sta lì a cercare il misurino tra proposte diametralmente opposte. L'Ue? Adora questo governo: se è stata costretta a mandargli una lettera vuol dire che la manovra fa proprio schifo".

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev