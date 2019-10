Lezioni al governo giallorosso, firmate Giorgia Meloni: "Mentre la sinistra al governo ragiona su come vessare le persone con le tasse, Fratelli d'Italia si schiera a fianco dei professionisti presentando una mozione con 21 impegni. Noi crediamo che lo Stato debba aiutare chi lavora non tentare di massacrarlo". Si muove insomma la leader di Fratelli d'Italia, che in conferenza stampa presenta la mozione sulle libere professioni ribattezzata "il manifesto delle professioni".

"La mozione - riprende la Meloni - è il risultato di lungo lavoro e di confronto. Il modello italiano è unico in Europa, siamo il paese con il più alto numero di professionisti". La mozione che Fdi chiederà di votare per parti separare contiene 21 impegni tra cui, sottolinea la stessa Meloni, "l'applicazione del principio dell'equo compenso. La disapplicazione degli studi di settore e l'applicazione di una flat tax al 15% sugli incrementi di fatturato prodotti dai lavori dai liberi professionisti. Lo Stato - rimarca - considera i professionisti dei privilegiati quindi massacrati dallo Stato ma dimentichiamo che parliamo di persone che molto spesso si sono inventate un lavoro e invece di prendere il reddito di cittadinanza", conclude la Meloni.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev