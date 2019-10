"Mi viene un'altra colica". Matteo Salvini, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira, ironizza su presenze tv e malanni vari. "Per due giorni consecutivi sono tuo ospite - spiega alla conduttrice, che lunedì l'ha intervistato in studio a La7 -, a te torna l'orzaiolo, a me viene un'altra colica". Il riferimento, doloroso, è al malore che lo ha costretto ad andare in ospedale la scorsa settimana prima dei funerali dei due poliziotti uccisi in Questura a Trieste.











Il leader della Lega ci scherza su: "Tranquillizzo mia madre, ho misurato la pressione e ho 100-130, la minima è un po' alta ma provvederò con le pilloline, così il popolo italiano tirerà un sospiro di sollievo". Poi, più serio: "Litigano su tutto ma stanno al governo per eleggere il prossimo presidente della Repubblica, non mi sembra rispettoso nei confronti di Mattarella. Chi va a fare spesa al mercato la mattina sa far di conto molto meglio rispetto a qualche politico che non è neanche capace di fare la spesa".