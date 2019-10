Laura Boldrini non canta "Bandiera Rossa", no. "Non sono mai stata comunista", sottolinea, "vengo da un'altra storia". La ex presidente della Camera e neo deputata del Pd, è stata ospite della trasmissione di Rai Radio1, Un giorno da pecora. "Nel Partito democratico ci sono comunisti?", le viene chiesto. "Si, mi pare ce ne sia qualcuno", è la risposta. Altra domanda: "Quindi non vuole cantare l'inno comunista?". E la Boldrini rimarca: "No, non l'ho mai cantata ma non è certo una canzone da rinnegare, chi la vuole cantare la canta, perché si ritrova con quella canzone". La ex presidenta ammette: "Io sono più vicina a Bella Ciao".