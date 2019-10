Guido Crosetto, battuta sulla foto di Luigi DI Maio con le suore: "Lui l'erede di Silvio Berlusconi?"

Luigi Di Maio si è recato a Matera in occasione dell'evento "1 year to go". Ad attenderlo, oltre a qualche sostenitore, un gruppo di suore che tra la folla si sono fatte avanti per farsi immortalare con il ministro degli Esteri. Il capo politico, impegnato con il suo omologo degli Emirati Arabi Abdallah Bin Zayed Al Nahyan per un passaggio di consegne tra Expo Milano 2015 e Expo Dubai 2020, non si è tirato indietro.

L'ironia ha invaso i social network. Primo tra tutti a commentare, Guido Crosetto: "Una doccia fredda, per chi ne parlava come possibile erede di Berlusconi...." ha cinguettato il coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia con una sottile ironia sulle donne che circondano il titolare della Farnesina.