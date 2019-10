Matteo Salvini a L'Aria che tira: "Se l'avessero saputo...". Cosa pensa davvero di Di Maio e Conte

Cosa pensa Matteo Salvini di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio? A chiederlo è Myrta Merlino, che ospita in studio il leader della Lega a L'aria che tira. E il Capitano non si nasconde: "Secondo me hanno sbagliato, ma io non riesco a portare rancore. Uno che ha votato i 5 Stelle per far la rivoluzione voleva D'Alema e Gentiloni? Allora li avrebbe votati".





Nessuna pietà, invece, per la sindaca (grillina) di Roma Virginia Raggi: "In piazza San Giovanni tutti si son portati via i propri rifiuti - ha commentato con amara ironia sulla manifestazione di sabato Orgoglio Italiano -, se lo facesse anche la Raggi...".