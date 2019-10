Il premier Giuseppe Conte e il Movimento 5 stelle invocano il carcere per gli evasori fiscali ma "a questo punto il presidente del Consiglio potrebbe avere dei problemi", annuncia in diretta Gian Marco Centinaio, in collegamento con Serena Bortone ad Agorà su Rai tre. La conduttrice resta di sasso: "Non conoscevo questa notizia". E Centinaio allora spiega: "Non è una notizia verificata, ma Vittorio Sgarbi afferma che ci dovrebbero essere 2 milioni di euro non pagati da una società che fa riferimento alla famiglia Conte".

Sgarbi infatti ha sfidato Conte ad "accompagnare in carcere" il suocero e la sua compagna per dare il buon esempio perché sarebbero accusati, sempre secondo quanto riporta il critico d'arte, di evasione. Cesare Paladino, padre di Olivia, compagna del premier, è proprietario del Plaza Hotel di Roma, già condannato per evasione fiscale da 2 milioni di euro, perché non avrebbe versato all'erario la tassa di soggiorno dal 2014 al 2018 (pena che sarebbe stata poi patteggiata e le quote versate successivamente).

Dietro l'attacco di Sgarbi ci sono comunque dei punti (non secondari) da chiarire, per esempio il ruolo - sempre che ne abbia avuto uno - di Olivia Paladino - e il fatto che Conte fosse a conoscenza di quanto accaduto e di un eventuale coinvolgimento della compagna.