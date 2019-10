"Gad Lerner in piazza a Roma? Come me a un derby nella curva dell'Inter". Matteo Salvini, noto tifoso rossonero, commenta così con un gruppo di sostenitori leghisti in un ristorante umbro la presenza, poche ore prima, del giornalista di sinistra a San Giovanni, a Roma, per la manifestazione del centrodestra unito Orgoglio italiano.











Alcuni partecipanti hanno inveito contro Lerner, chiedendogli di lasciare la piazza in quanto "pericoloso". "Scommetto che Repubblica titolerà su Gad Lerner, c'erano 200mila persone ma il loro problema è che qualcuno ha mandato affanc*** Lerner", ha ironizzato Salvini. "È impensabile... È come se io andassi a vedere il derby nella curva dell'Inter, diciamo che qualcuno magari mi dice, Salvini sei simpatico però, insomma...". Poi, più serio: "Se tu vomiti insulti per 20 anni sul nostro movimento, non è ingenuo, questo se la va a cercare, perché sa - ha aggiunto Salvini - che è l'unico modo per fare la polemica".



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev