Alla Leopolda, la prima dopo la scissione dal Pd, Matteo Renzi ha celebrato la nascita di Italia Viva con tanto di presentazione del simbolo (un gabbiano che ricorda molto da vicino quello di Italia dei Valori che fu di Antonio Di Pietro) e inizio del tesseramento, anche se, giura l'ex premier, "questo non sarà il partito delle tessere".











Il pubblico fiorentino è quasi quello dei tempi belli, nonostante i sondaggi dicano che il nuovo soggetto per ora non entusiasmi gli italiani (eufemismo) fermandosi intorno al 4 per cento. Forse anche per infondere un po' di fiducia, il braccio destro di Renzi Ettore Rosato, affiancato dalla ministra Teresa Bellanova (capodelegazione dei renziani nel governo) dal palco illustrando il manifesto fondativo del partito si sbilancia: "L'articolo 1 dello statuto di Italia Viva dirà che qui siamo tutti amici". Almeno fino alla prima elezioni.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev