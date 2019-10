L'onda nera di CasaPound su piazza San Giovanni? Da Repubblica al Pd fino a Italia Viva, passando per tutti gli intellettuali di sinistra (Corrado Augias in testa) hanno gridato alla "vergogna" per la presenza dell'estrema destra alla manifestazione Orgoglio Italiano organizzata da Matteo Salvini e dalla Lega, aperta a tutto il centrodestra (e non solo).











La presenza dei leader della Tartaruga ha imbarazzato parte di Forza Italia, già scettica sull'adesione all'evento salviniano (Mara Carfagna, Renato Brunetta e altri big), ma alla prova dei fatti si è risolta in un "nulla di fatto". Una delegazione di Casapound guidata dal leader Simone Di Stefano è sì arrivata in piazza, "marciando" dalla sede, ma si è velocemente persa in mezzo ai 200mila senza particolari clamori, accolti da qualche timido applauso e richiesta di selfie. Quasi una "testimonianza" che ha inciso poco, anzi nulla sul corso del pomeriggio. Per la grande delusione, immaginiamo, dei democratici e anti-fascisti in allerta permanente di tutta Italia.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev