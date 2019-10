Otto e mezzo, Agnese Pini spiega chi è davvero Renzi: "Lui è sempre pericoloso, perché lo è anche per Conte"

"Matteo Renzi? È pericoloso da sempre". A spiegato, a Otto e mezzo, è una donna che lo conosce molto bene e da vicino, per motivi professionali e geografici. Ospite di Lilli Gruber è Agnese Pini, giovanissimo direttore (e donna, per giunta) della Nazione, il quotidiano di Firenze che ha seguito l'ascesa del leader di Italia Viva quando era presidente della Provincia di Firenze prima e sindaco poi. Renzi pericoloso, dunque, "anche per questo governo", sottolinea la Pini.











Un governo "che ha contribuito a creare salvo poi sfilarsi dal Pd e avere mezzo piede fuori". Una tattica abbastanza scontata ma spesso efficace, perché gli consente di bombardare il premier Conte quando in disaccordo e arrogarsi i meriti dei provvedimenti che condivide.