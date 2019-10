"Una vergogna!". A Otto e mezzo, in studio da Lilli Gruber, c'è Corrado Augias e sebbene il tema della puntata sia lo scontro sulla manovra tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, il discorso cade sulla manifestazione di piazza di Matteo Salvini. A San Giovanni, per Orgoglio italiano, sono previsti tra i manifestanti anche esponenti di CasaPound e l'editorialista di Repubblica non ci sta: "Sono deficienti criminali. Salvini doveva impedirlo". Qualcuno avvisi il democraticissimo Augias che CasaPound, in teoria, ha anche già candidato esponenti alle elezioni politiche.