Maria Elena Boschi alla Leopolda, subito un siluro al Pd: "Cosa sta diventando", la maggioranza scricchiola

"Il Pd sta diventando il partito delle tasse". Maria Elena Boschi arriva alla Leopolda e infiamma subito la maggioranza. Accolta da "regina" alla decima edizione della kermesse di Matteo Renzi a Firenze, la prima dopo la scissione dai dem e la nascita di Italia Viva, l'ex ministra delle Riforme rivendica l'alterità del nuovo soggetto politico rispetto al "partito-madre": "Noi siamo diversi dal Pd, non cerchiamo un'alleanza con il Movimento 5 Stelle".











Al centro di tutto c'è però soprattutto la manovra, con Renzi e Di Maio che stanno curiosamente seguendo lo stesso schema: colpire duro il premier Conte per rosolarlo fino al momento giusto in cui sarà cotto a puntino per far cadere il governo. E se Renzi nelle ultime ore ha ribadito l'emendamento di IV per abolire Quota 100, la Boschi preferisce puntare su tasse e balzelli presenti in manovra, chiamando in causa direttamente i dem.



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev