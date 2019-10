Maria Elena Boschi, la regina dei renziani è ancora lei: assalto clamoroso quando arriva alla Leopolda

Una sfilata in grande stile. Maria Elena Boschi arriva alla Leopolda, decima edizione e prima post-scissione dal Pd, e si gode il bagno di folla degli ultrà renziani accorsi a Firenze. Baci, abbracci e selfie selvaggio per l'ex ministra delle Riforme del governo Renzi oggi diventata volto di Italia Viva. Qualcuno l'ha messa in concorrenza con Mara Carfagna, forzista in rotta con Berlusconi che Matteo sogna di portare nel suo partito, e Isabella Conti, la giovane sindaca ex Pd di San Lazzaro di Savena già definita "nuova Boschi" per aver conquistato il leader, che l'ha addirittura citata a Porta a porta da Bruno Vespa. Pochi minuti davanti a microfoni, telecamere, flash degli obiettivi e smartphone per rivendicare il suo posto al sole: altro che "nuove Boschi", la regina è sempre Maria Elena.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev