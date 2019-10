Renzi, clamorosi ospiti alla Leopolda: i big di Forza Italia a Firenze mentre Berlusconi è a Roma con Salvini

"Un abbraccio a chi diceva che sarebbe stato un flop". Matteo Renzi apre così, con una "pavonata", la decima edizione della Leopolda, la festa "personale" dell'ex premier e soprattutto la prima dopo la scissione dal Pd e la nascita di Italia Viva. Un bagno di folla talmente entusiasmante, suggerisce il Fatto quotidiano, da attrarre anche ospiti decisamente sorprendenti. E tutti di centrodestra.





Dopo il retroscena del Foglio su Mara Carfagna ("La vorrei in una prossima Leopolda e le vorrei dare nel partito un ruolo da assoluta protagonista", sarebbe il corteggiamento serrato di Renzi), il quotidiano di Marco Travaglio riferisce di "ex "berlusconiani delusi dall'alleanza con la coppia sovranista Salvini-Meloni" che "hanno deciso di approfittare della kermesse renziana per entrare in Italia Viva". Addirittura, ci sarebbe la benedizione di Denis Verdini, i cui contatti con lo scissionista Pd "durante l'estate sarebbero andati avanti". Verdini alla Leopolda "con ogni probabilità manderà un ambasciatore speciale: il figlio maggiore Tommaso che risulta ancora iscritto al Pd (da almeno 5 anni) nonostante sia un renziano della prima ora". E a Firenze "dovrebbe arrivare anche Rodolfo Salemi, consigliere comunale a Viareggio eletto con Forza Italia (oggi nel gruppo Misto)". Tra i renziani giurano anche nella presenza di alcuni parlamentari di Forza Italia, proprio nelle ore della manifestazione di piazza a Roma con Salvini, Berlusconi e Meloni tutti sullo stesso palco. "Uno dei nomi che girava di bocca in bocca era quello dell'ex sindaco di Pietrasanta e oggi senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni, che da settembre è stato più volte accostato a Italia Viva". Il diretto interessato smentisce categoricamente, ma cambia poco "il clima". Alla Leopolda sono attesi "gli ex consiglieri del Pdl a Livorno, Roberta Naldini e Antonio Palmerini, il consigliere comunale viareggino eletto con Forza Italia, Domenico Trombi, e l'ex vicecoordinatore regionale del Pdl, Marco Baldinotti". Mondi, non così lontani, che si parlano.





Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev