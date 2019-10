"La dialettica forte tra le forze di maggioranza è normale". Alessia Morani, sottosegretaria allo Sviluppo Economico ed esponente del Pd (una delle renziane rimaste al Nazareno) difende la sua poltrona a L'aria che tira, ospite in collegamento con Myrta Merlino.







Si parla di manovra, tra dem, M5s e Italia Viva volano coltellate e minacce incrociate (prima fra tutte, l'abolizione di Quota 100, misura blindata dal premier Conte ma ancora oggi messa in dubbio dai renziani) con i sospetti di "imboscate" in Aula dove Italia Viva ha i numeri per far saltare il banco. Ma la Morani, con ammirevole nonchalance, sembra fare spallucce: "Si aprirà la fase parlamentare e si potranno fare delle modifiche che magari possono essere condivise tra le forze di maggioranza".