Gianfranco Fini ai funerali di Paolo Bonaiuti, l'incrocio con Silvio Berlusconi

Un incrocio pericolosissimo, ai funerali di Paolo Bonaiuti, che si sono tenuti alla chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza di Roma. Molti esponenti del mondo politico, e non solo, all'estremo saluto dello storico portavoce di Silvio Berlusconi, scomparso mercoledì 16 ottobre dopo una lunga malattia. Tra loro, ovviamente il Cavaliere. Ma altrettanto ovviamente, al funerale era presenta anche Gianfranco Fini. Ed eccolo servito, l'incrocio pericoloso: i due leader non si vedevano da tempo immemore. Berlusconi e Fini, gli ex alleati il cui rapporto, dal "che fai mi cacci?" in poi, è precipitato in una valle di rancori e attacchi reciproci. Cav e Gianfranco, dunque, riuniti nel dolore per una perdita che ha toccato entrambi.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev