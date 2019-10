Giorgia Meloni, Matteo Richetti a L'aria che tira la prende in giro: "Cosa penso di Dio, Patria e Famiglia"

"Giorgia Meloni dice di difendere Dio, penso che il Principale sia meglio attrezzato". Matteo Richetti, ex Pd oggi confluito in Siamo Europei di Carlo Calenda in polemica sia con la linea di Nicola Zingaretti sia di quella di Matteo Renzi, ospite di L'aria che tira da Myrta Merlino ironizza sia sulla leader di Fratelli d'Italia sia su Matteo Salvini.











"Io faccio politica in maniera laica, oggi la Chiesa vive anche di frizioni molto forti, problemi molto complessi che non si riducono a Dio, Patria e Famiglia, quelli vanno bene per gli slogan in politica". Sul leader della Lega, che chiede la diminuzione delle accise, Richetti parla di "avanspettacolo puro": "Sono un po' nervoso. Questo faceva il ministro degli Interni, eletto sulla base di un impegno a diminuire le accise e oggi fa il fenomeno col telefonino davanti".