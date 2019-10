Che cos'hanno in comune Matteo Salvini e Matteo Renzi? A un paio di giorni dal faccia a faccia a Porta a porta, è Giovanni Floris, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, a dire la sua: "Sono caduti entrambi sulla incapacità di includere". Sia il leader della Lega sia quello di Italia Viva, sottolinea in studio il conduttore di DiMartedì, "hanno avuto un grande potere" arrivando al Viminale il primo e fino a Palazzo Chigi il secondo. In ogni caso, erano loro a tenere in malo i fili del potere. Poi, però, quel potere non sono stati in grado di concretizzarlo né di mantenerlo.

Il guaio, ironizza Floris ma fino a un certo punto, è che "Renzi divide anche i suoi", e le scissioni di cui è stato prima vittima e poi artefice nel Pd sono lì a dimostrarlo. Salvini, invece, "oltre i suoi non include nessuno". Non è una differenza da poco, visto che il Capitano parte da un 30% abbondante nei sondaggi e Renzi da un misero 4.