Silvio Berlusconi festeggia il centrodestra: "Viva questo vecchietto che ce la mette ancora tutta”

Silvio Berlusconi non perde mai l'umorismo. Durante la conferenza stampa con Giorgia Meloni e Matteo Salvini sulla presentazione della candidata per le Regionali in Umbria, il Cav ha festeggiato proprio tutti: "Viva l'Umbria, viva la Lega, viva Fratelli d'Italia, viva Forza Italia, viva il centrodestra, indispensabile per il futuro degli italiani, e viva, se permettete, anche questo vecchietto, che ce la mette ancora tutta".

Una battuta seguita dagli applausi di chi era in sala per "l'incoronamento" di Donatella Tesei. E ancora sempre il leader di Forza Italia: "Il risultato dell'Umbria è importantissimo per non lasciare troppo tempo al governo questi signori che sono l'esatto contrario di cui avrebbero bisogno i cittadini italiani".