Meloni e l'inconveniente tecnico, Berlusconi: "Dopo 50 anni di sinistra, nemmeno i microfoni funzionano"

Piccolo inconveniente per Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia, impegnata nella conferenza stampa congiunta con Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, non riusciva a trovare un microfono funzionante. A rompere non solo il ghiaccio ma anche l'imbarazzo ci ha pensato il Cav: "Dopo 50 anni di sinistra, nemmeno più i microfoni funzionano...".

I tre sono saliti sul palco per sostenere la candidatura della leghista Donatella Tesei alla Presidenza della Regione Umbria. "Dobbiamo bloccare il declino della nostra regione. È grave la situazione in cui versa la nostra regione - ha denunciato la stessa candidata -. Siamo agli ultimi posti nella classifica nazionale per PIL e ai primi per disoccupazione. Rischiamo di diventare regione sottosviluppata". E ancora: "Siamo l'unica alternativa possibile a un candidato civico che cerca di nascondere i due partiti che rappresenta".