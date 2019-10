Matteo Salvini contro la tassa sulla plastica: "È un governo di cretini"

Sguardo serio e parole pesantissime contro il governo M5s-Pd. Nel mirino di Matteo Salvini ci finisce la manovra, che porta in dote 12 miliardi di nuove tasse. Tra queste, anche la cosiddetta tassa-Greta Thunberg, ovvero la gabella sulla plastica. Interpellato sul provvedimento, intercettato a Terni dove si trova per la campagna elettorale in vista delle regionali in Umbria, Salvini picchia duro: "Questo è problema che si aggiunge a problema, perché la pagheranno i consumatori. La paga chi va a fare la spesa, i biscotti, il gelato, le sigarette o l'insalata - premette il leader della Lega -. Invece di tassare i ricchi... leggevo che Confindustria calcola in almeno 20 euro a famiglia il costo di questa nuova tassa. Mi sembra veramente un governo o di incapaci o di cretini", conclude Matteo Salvini.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev