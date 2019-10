Giorgia Meloni smonta la manovra in diretta da Mario Giordano a Fuori dal coro, su Rete 4: "Questa manovra deve recuperare sette miliardi di euro dall'evasione fiscale, che in Italia è un grande tema, ma che ad oggi si è affrontata soltanto facendo la lotta agli scontrini dei bar, prendendosela con le famiglie". La leader di Fratelli d'Italia attacca: "Quando si dice facciamo la lotta all'evasione fiscale in realtà si fa la caccia ai soldi", continua la leader di Fratelli d'Italia. Il concetto è che "io Stato devo trovare sette miliardi, ho il tuo nome, hai un'attività aperta, ho il tuo codice fiscale, eccetera, e finché non recupero i soldi che ho pensato di racimolare io non ti do tregua".