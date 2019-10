Matteo Salvini replica agli auguri di pronta guarigione di Renzi: "Non mi pagano per litigare"

Non molla di un millimetro, Matteo Salvini. Dopo il malore che lo ha colpito a Trieste, con conseguente ricovero e dimissioni, è tornato in piazza in Umbria, per la campagna elettorale in vista del voto alla regionali. E da Corciano, provincia di Perugia, ha risposto agli auguri di pronta guarigione che Matteo Renzi, dopo il duello televisivo della vigilia a Porta a Porta, gli aveva rivolto. Auguri in cui il leader di Italia Viva auspicava un'immediato ritorno di Salvini "per poter tornare a litigare". La replica del leghista è dura: "Io non ho voglia di litigare, non mi pagano per litigare ma per risolvere i problemi. E non vedo l’ora di tornare al governo per dimostrare che la Lega i problemi li risolve, mentre il Pd li crea". Infine sulla colica renale che lo ha colpito, Salvini ha minimizzato: "Non sono né il primo né l'ultimo italiano ad avere una colica renale".

