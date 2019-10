Faccia a faccia nello studio ovale tra Sergio Mattarella e Donald Trump. Un incontro che vede al centro il tema dei dazi e l'emergenza in Siria. L'accoglienza riservata dal presidente degli Stati Uniti al presidente della Repubblica è stata definita come calorosa. Trump ha subito affermato: "I rapporti con l'Italia sono ottimi, non sono mai stati così buoni". E c'è da crederci: basta pensare a quell'ormai celeberrimo tweet, "Forza Giuseppi", e a quello che potrebbe esserci dietro alla luce delle ultime evoluzioni della vicenda che vede al centro premier e servizi segreti.

Ma tant'è, Mattarella sui dazi ha affermato: "Mi auguro che sia possibile trovare un metodo di confronto collaborativo. Per l'Italia è preferibile incontrarsi e trovare una soluzione tenendo conto delle esigenze di entrambi. Imporre dazi rischia di mettersi su una strada che ci costringerà a trovare un punto di intesa, meglio trovarla subito". Pronta la replica di Trump: "I dazi non sarebbero una ritorsione perché l'Unione Europea ha già ottenuto dei vantaggi, si è approfittata dei precedenti presidenti degli Stati Uniti", ha concluso.

Nel video (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Trump riceve Mattarella alla Casa Bianca