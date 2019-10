Luciana Lamorgese alla Camera, immigrazione: "Nessuna escalation degli sbarchi"

Una discreta faccia tosta, quella di Luciana Lamorgese. Siamo al question time alla Camera, dove il ministro dell'Interno viene interpellato anche sul boom di sbarchi registrato da che il governo giallorosso si è insediato (l'arrivo di immigrati è triplicato): "Non credo che si possa parlare di un escalation degli sbarchi sulla base del dato citato dall’interrogante relativo al solo mese di settembre - ha risposto la Lamorgese al leghista che chiedeva lumi -. L’incremento in merito c’è stato, ed è riconducibile anche al mese di ottobre, ed è riconducibile all’aumento del numero degli sbarchi autonomi, che non costituisce un fenomeno nuovo". Fenomeno che però, il governo, non trova modo per arginare.

Dunque, la Lamorgese si è spesa nella difesa del patto di Malta, il patto-truffa siglato dall'Italia sull'immigrazione e che ci è stato spacciato come un clamoroso successo: "È evidente che non considero l’intesa di Malta un punto di arrivo quanto piuttosto una forte spinta a sviluppare una strategia complessiva di riforma delle politiche migratorie". E ancora: "Ritengo un risultato importante aver coinvolto due paesi grandi come la Germania e la Francia a un tavolo comune con l’italia e Malta - ha rimarcato - È stata un’occasione preziosa per dialogare e ridiscutere di politiche migratorie condividendo la prospettiva di pervenire a un nuovo patto di solidarietà europea", ha concluso la Lamorgese.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev