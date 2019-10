Giuseppe Conte contestato dalla Lega: "Falso come il parmesan", caos al Senato

Scontro in Aula durante il dibattito sull'informativa di Giuseppe Conte in vista del prossimo Consiglio europeo. Dalle tribune leghiste si alzano in coro attacchi contro il premier: "Presidente, lei è falso come il parmesan...'', afferma Simone Bossi, senatore della Lega che non si limita - come ai suoi colleghi - a cartelli con su scritto "falso".

Bossi infatti ha portato con sé un barattolino di finto parmigiano che al Senato sfoggia di fronte a tutti. Un'azione che ha obbligato il presidente dell'Aula, Elisabetta Alberti Casellati, a sospendere la seduta. L'incontro è poi ripreso non appena gli esponenti del Carroccio sono tornati a sedersi sui banchi.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev