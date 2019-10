Avete mai fatto caso ai "gestacci" di Matteo Salvini in tv e sui palchi delle piazze italiane? Se vi sono sfuggiti, ci ha pensato Annalisa Chirico a sottolinearli, il giorno dopo la partecipazione del leader della Lega a Porta a porta. In studio con lui da Bruno Vespa, per l'evento televisivo dell'anno, il capo di Italia Viva Matteo Renzi, per un confronto che ha diviso i commentatori perlomeno sul nome del "vincitore".











La Chirico, esperta bipartisan molto vicina sia a Renzi sia a Salvini, non risparmia una critica al Capitano in studio a L'aria che tira da Myrta Merlino: "Penso allo Zac quando parla di castrazione chimica, anche sul piano della gestualità potrebbe fare passi avanti, dovrebbe studiarla meglio". Chissà se Salvini, sempre molto attento alla comunicazione, raccoglierà il consiglio.