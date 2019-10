Salvini contro Renzi da Vespa, Senaldi a L'aria che tira: "Ecco chi è stato il vero vincitore"

"Il vero vincitore è Bruno Vespa". Ospite di L'aria che tira da Myrta Merlino, il direttore di Libero Pietro Senaldi commenta così il confronto in tv di martedì sera a Porta a porta tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. "Il titolo sarebbe Vorrei tanto essere premier ma non lo sono - sorride Senaldi -, è stata una grande esibizione di muscoli gonfiati".











"C'era poca sostanza, il vero vincitore è Vespa che ha fatto il 25% di share. Tornano a casa con le mani vuote così come si sono presentati in studio". Secondo Marcello Sorgi, editorialista della Stampa, avrebbe fatto una figura miglior Renzi: "Salvini cercava di rimediare in corso d'opera ma mi ha colpito il fatto che fosse impreparato. C'è un elemento narcisistico nei due che supera quello di qualsiasi altro leader".