Giuseppe Conte manterrà Quota 100 nella manovra, perché spiega, "questo è l’indirizzo politico. Si è ragionato sulle finestre di uscita ma nulla è stato ancora deciso. Quota 100 comunque rimane, questo senz'altro". Il presidente del Consiglio è intervenuto a margine della presentazione della relazione sull'innovazione e ricerca del Cnr e con questa dichiarazione mette di fatto a tacere Matteo Renzi che solo ieri 14 ottobre aveva chiesto di cancellarla. Una vittoria per Matteo Salvini, che aveva bollato come "follia" l'idea di cancellare la riforma delle pensioni voluta dalla Lega.

"Una manovra è sempre complicata", ammette, "e far quadrare i conti è sempre un problema per tutti. Stiamo cercando di rivedere le ultime misure, ma quando leggo i giornali vedo una rappresentazione non corrispondente alla realtà. Abbiamo fatto una riunione fino al mattino e non c’è stato assolutamente quel clima che è stato riportato sui giornali", dice smentendo così i retroscena su uno scontro accesissimo nella notte tra M5s e Pd.

Il premier annuncia poi che "ci ritroveremo, con la prossima legge di Bilancio, un'Agenzia nazionale per la ricerca, che avrà il ruolo di coordinare i vari poli universitari ed enti pubblici e privati di ricerca".

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev