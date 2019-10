Giorgia Meloni propone la cauzione per gli immigrati: "Deposito per lavorare in Italia"

Ha un'idea ben precisa di lotta agli evasori Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, ha rilanciato una parte dell'intervista rilasciata domenica scorsa a Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, in cui chiede che a pagare per primi siano gli stranieri. "Vogliamo combattere l'evasione fiscale? Cominciamo da banche, multinazionali e concorrenza sleale", sbotta la Meloni. Sottolineando che ci sono "attività straniere che aprono e chiudono di continuo" proprio "per non pagare tasse". Per questo, chiede che gli "extracomunitari che aprono un'attività in Italia versino una cauzione di 30 mila euro da scalare poi dalle tasse dovute".