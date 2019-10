Siria, Massimiliano Romeo ad Agorà: " Ue troppo debole con Erdogan, il ruolo della Merkel"

La Siria al centro del dibattito anche ad Agorà, il talk-show del mattino su Rai 3. In studio, ecco Massimiliano Romeo, il quale ragiona: "Veniamo ricattati da Erdogan sugli immigrati perché l'Europa è totalmente debole e incapace, non sa difendere i propri confini. Non ha una politica estera. La Lega avrebbe pressato l'Europa per cambiare registro e mettere immediatamente sanzioni, senza titubare". Così Romeo, ospite di Serena Bortone, entra nel merito del caso Turchia-Siria: "Abbiamo paura di mettere le sanzioni, ci sono troppi interessi anche per la forte presenza della comunità turca all'interno della Germania". Il leghista, insomma, affaccia il sospetto che l'atteggiamento troppo timido dell'Unione Europea sia dovuto ai timori di Berlino, che nello scacchiere continentale fa sempre sentire il suo peso. Anche più del dovuto.